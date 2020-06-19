"Виновата" Польша и "законный" захват стран Балтии: Путин написал статью о причинах Второй мировой войны

19 июня, 2020, 12:22

Президент РФ Владимир Путин опубликовал в американском журнале National Interest статью, в которой дал оценку событиям Второй мировой войны и назвал "причины" ее генезиса

Статья вышла под названием " Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны ".

В подводке к статье президент РФ заявил о попытках европейских политиков (особенно руководства Польши) положить под сукно факт "Мюнхенского сговора".

По мнению Путина, ответственность за развязывание войны лежит на всех мировых государствах, "каждая из которых сделала роковые ошибки, высокомерно считая, что может перехитрить всех".

Последствия Первой мировой войны стали коренными причинами начала Второй мировой. В частности, Версальский договор был несправедливым и задевал жизненные интересы Германии, фактически ограбив ее. Версальско-Вашингтонская система мирового порядка Путин трактует как "провальную".

Неизбежной войну сделал Мюнхенский сговор западных стран с Германией, СССР же, по мнению Путина, был единственной страной, заинтересованной в сохранении Чехословакии.

Комментируя события в Мюнхене Путин заявил, что "в отличие от многих европейских лидеров того времени, Сталин не запятнал себя встречей с Гитлером".

Говоря о Польше, Путин заявил, что Варшава вместе с Германией "взялась расчленить" Чехословакию.

Президент РФ считает, что Советский Союз, исходя из своих международных обязательств, пытался предотвратить трагедию, но Польша же, преследуя свои интересы, всеми силами препятствовала созданию системы коллективной безопасности в Европе.

"Сегодня европейские политики и, в частности, польские лидеры хотят положить мюнхенский сговор под сукно. Почему? Тот факт, что их страны когда-то нарушили свои обязательства и поддержали мюнхенский сговор - не единственная причина. Другая причина заключается в том, что им неловко вспоминать , что в те драматические дни в 1938 году Советский Союз был единственным, кто встал на защиту Чехословакии ", - считает Путин.

Путин не считает, что соглашение между Гитлером и Сталиным, оформленное в пакте Молотова-Риббентропа, стало главной причиной Второй мировой.

Соглашение между Гитлером и Сталиным, оформленное в пакте Молотова-Риббентропа, Путин назвал необходимостью и не считает, что она стала главной причиной Второй мировой.

"Утверждать так - несправедливо ... Запад хотел покинуть СССР один на один с Гитлером. В 1989 году Советский Союз официально осудил секретные протоколы к пакту, но западные страны не спешат каяться. Материалы о тайных англо-германских переговорах не рассекречены до сих пор", - считает Путин .

Развивая мысль о вине Польши, Путин заявил, будто Варшава препятствовала СССР, Великобритании и Франции заключить военный союз против Гитлера.

Сталин ввел войска в восточные области Второй Речи Посполитой для того, чтобы предотвратить выход Вермахта на подступы к Минску, следовательно, по мнению Путина, это была попытка обеспечить безопасность СССР.

Комментируя захват Литвы, Латвии и Эстонии, Путин заявил, что это произошло "в полном соответствии с международным правом и с согласия властей этих стран".

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"Вторая мировая война - результат рокового цепи событий, национального эгоизма, трусости и попустительство агрессору, а не двухдневного визита Риббентропа в Москву", - уверен Путин.

Статья Путина опубликована за несколько дней до парада Победы в Москве, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня .