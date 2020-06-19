МИД Литвы вызвал* представителя РФ из-за попыток реабилитации пакта Молотова-Риббентропа
Об этом сообщает Delfi .
Представителю посольства РФ выразили глубокую обеспокоенность в связи с законопроектом на рассмотрении в Госдуме России, целью которого является отмена решения Съезда народных депутатов СССР 1989 года о признании тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными, сообщил МИД Литвы.
Заместитель министра иностранных дел Далюс Чекуолис обратил внимание на то, что "попытка реабилитировать двух диктаторов неоднократно осуждалась не только международным сообществом, но и самой Россией".
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Он также выразил надежду, что Думе РФ хватит мудрости отклонить проект, который возвращает Россию в тоталитарное прошлое.
Накануне парламент Литвы единогласно осудил попытки России переписать историю в связи с зарегистрированной в Госдуме инициативой.
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