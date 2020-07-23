В доме главы Центра противодействия коррупции Шабунина прогремел взрыв и произошел пожар, пострадавший заявил о поджоге

23 июля, 2020, 08:49

В доме главы ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина произошел пожар

Об этом он сообщил в Facebook.

"Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - заявил Шабунин.

По его словам, две недели назад газовики проверили счетчик.