В доме главы Центра противодействия коррупции Шабунина прогремел взрыв и произошел пожар, пострадавший заявил о поджоге
23 июля, 2020, 08:49
В доме главы ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина произошел пожар
Об этом он сообщил в Facebook.
"Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - заявил Шабунин.
По его словам, две недели назад газовики проверили счетчик.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор