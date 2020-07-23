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Espreso.tvОбществоПолиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог

Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог

Полиция возбудила уголовное дело по факту пожара в доме активиста Виталия Шабунина

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. В 2 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.

  • В доме главы ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина произошел пожар .

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