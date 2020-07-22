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Espreso.tvЭкономикаПроблемные недострои: "Киевгорстрой" принял еще шесть жилых комплексов "Укрстроя"

Проблемные недострои: "Киевгорстрой" принял еще шесть жилых комплексов "Укрстроя"

"Киевгорстрой" принял жилые комплексы "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freedom", "Lake house", "Twin house" и "Urban park"

Об этом сообщила пресс-служба "Киевгорстроя".

"Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла очередные 6 объектов корпорации "Укрбуд". Это жилые комплексы "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freed", "Lake house", "Twin house", "Urban park", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления-президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, в ближайшее время планируется принять все объекты.

"У этого процесса непростая предыстория. Сначала, когда мы соглашались достраивать, было понимание, что и как делать. Но я не думал, что мы столкнемся с таким большим количеством препятствий: начиная от заказчиков строительства и заканчивая причастными государственными структурами. Поэтому при принятии несколько затянулся ", - цитирует пресс- служба слова Кушнира.

Он отметил, что сейчас по большей части комплексов, которые принимает "Киевгорстрой", документы на финальных стадиях. Кроме того, ожидается положительное решение от Киевсовета в вопросе отмены паевых взносов, существенно снизит финансовую нагрузку. По словам Кушнира, Государственная архитектурно-строительная инспекция начала вводить объекты в эксплуатацию.

Он также пояснил, что компании удалось наладить сотрудничество с Министерством обороны, на землях которого должны строиться 3 крупных комплекса. По ЖК "Art house" - ситуация сложная.

"Мы работаем с Министерством по части подписания договоров. Есть полное взаимопонимание и конструктивная работа. Уже подписано основной договор по ЖК" Urban Park ", согласованные с Министерством условия соглашения по ЖК" Оберег-2 ". В окончательной передачи объектов необходимо выполнение нескольких технических моментов, думаю, это не займет много времени. Понимая, что этот процесс запущен, мы принимаем сегодняшние 6 комплексов. В целом, я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся финализировать этап передачи и принять все заявленные объекты ", - подчеркнул Кушнир .

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день "Киевгорстрой" в целом принял 11 объектов корпорации "Укрбуд". Это ЖК "Пектораль", "Новомостицкой", "Солнечная Ривьера", "Харьковский", "Гармония", "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freed", "Lake house", "Twin house", "Urban park ".

  • Как сообщалось ранее, в конце июня "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию три жилых комплекса "Укрстроя".
  • Кабинет Министров поддержал распоряжение, которое даст возможность приступить к решению вопроса недостроев "Укрстроя".
  • В мае дети инвесторов "Укрстроя" записали видеообращение к президенту Владимира Зеленского .
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Киева Виталия Кличко подключится к решению вопроса завершения замороженного строительства жилых комплексов "Укрстроя" компанией "Киевгорстрой".
  • 22 мая 2020 петиция инвесторов жилых комплектов "Укрбуд" набрала 25 000 необходимых подписей для рассмотрения президентом Украины.
  • Кличко ответил Зеленскому по "Укрстроя".

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