Проблемные недострои: "Киевгорстрой" принял еще шесть жилых комплексов "Укрстроя"

22 июля, 2020, 16:21

"Киевгорстрой" принял жилые комплексы "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freedom", "Lake house", "Twin house" и "Urban park"

Об этом сообщила пресс-служба "Киевгорстроя".

"Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла очередные 6 объектов корпорации "Укрбуд". Это жилые комплексы "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freed", "Lake house", "Twin house", "Urban park", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления-президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, в ближайшее время планируется принять все объекты.

"У этого процесса непростая предыстория. Сначала, когда мы соглашались достраивать, было понимание, что и как делать. Но я не думал, что мы столкнемся с таким большим количеством препятствий: начиная от заказчиков строительства и заканчивая причастными государственными структурами. Поэтому при принятии несколько затянулся ", - цитирует пресс- служба слова Кушнира.

Он отметил, что сейчас по большей части комплексов, которые принимает "Киевгорстрой", документы на финальных стадиях. Кроме того, ожидается положительное решение от Киевсовета в вопросе отмены паевых взносов, существенно снизит финансовую нагрузку. По словам Кушнира, Государственная архитектурно-строительная инспекция начала вводить объекты в эксплуатацию.

Он также пояснил, что компании удалось наладить сотрудничество с Министерством обороны, на землях которого должны строиться 3 крупных комплекса. По ЖК "Art house" - ситуация сложная.

"Мы работаем с Министерством по части подписания договоров. Есть полное взаимопонимание и конструктивная работа. Уже подписано основной договор по ЖК" Urban Park ", согласованные с Министерством условия соглашения по ЖК" Оберег-2 ". В окончательной передачи объектов необходимо выполнение нескольких технических моментов, думаю, это не займет много времени. Понимая, что этот процесс запущен, мы принимаем сегодняшние 6 комплексов. В целом, я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся финализировать этап передачи и принять все заявленные объекты ", - подчеркнул Кушнир .

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день "Киевгорстрой" в целом принял 11 объектов корпорации "Укрбуд". Это ЖК "Пектораль", "Новомостицкой", "Солнечная Ривьера", "Харьковский", "Гармония", "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freed", "Lake house", "Twin house", "Urban park ".

Как сообщалось ранее, в конце июня "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию три жилых комплекса "Укрстроя".

Кабинет Министров поддержал распоряжение, которое даст возможность приступить к решению вопроса недостроев "Укрстроя".

В мае дети инвесторов "Укрстроя" записали видеообращение к президенту Владимира Зеленского .

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Киева Виталия Кличко подключится к решению вопроса завершения замороженного строительства жилых комплексов "Укрстроя" компанией "Киевгорстрой".

22 мая 2020 петиция инвесторов жилых комплектов "Укрбуд" набрала 25 000 необходимых подписей для рассмотрения президентом Украины.

Кличко ответил Зеленскому по "Укрстроя".

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