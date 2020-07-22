Форвард "Милана" Ибрагимович близок к возвращению в чемпионат Англии
Об этом сообщает Sky Sport Italia .
Победитель второго английского дивизиона также интересуется бывшим партнером шведа по французскому ПСЖ Эдинсоном Кавани.
Контракты обоих футболистов заканчиваются в конце текущего сезона. Новые соглашения пока не были подписаны. Если футболисты станут свободными агентами "Лидс" сможет их подписать бесплатно.
В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 17 матчей, забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 2,8 млн евро.
На счету 33-летнего Кавани 22 матча, 7 голов и 3 ассиста. Ориентировочная трансферная стоимость уругвайца составляет 20 млн евро.
- 8 июля Златан Ибрагимович заявил, что если бы он выступал за "Милан" с начала сезона, то команда бы стала чемпионом Италии.
- 22 июля итальянский футбольный клуб "Милан" продлил контракт с главным тренером Стефано Пиоли.
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