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Espreso.tvСпортФорвард "Милана" Ибрагимович близок к возвращению в чемпионат Англии

Форвард "Милана" Ибрагимович близок к возвращению в чемпионат Англии


фото: Getty Images
Английский "Лидс" работает над трансфером нападающего итальянского "Милана" Златана Ибрагимовича

Об этом сообщает Sky Sport Italia .

Победитель второго английского дивизиона также интересуется бывшим партнером шведа по французскому ПСЖ Эдинсоном Кавани.

Контракты обоих футболистов заканчиваются в конце текущего сезона. Новые соглашения пока не были подписаны. Если футболисты станут свободными агентами "Лидс" сможет их подписать бесплатно.

В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 17 матчей, забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 2,8 млн евро.

На счету 33-летнего Кавани 22 матча, 7 голов и 3 ассиста. Ориентировочная трансферная стоимость уругвайца составляет 20 млн евро.

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