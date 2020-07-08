Я президент, игрок и тренер: Ибрагимович бурно отреагировал на победу "Милана" над "Ювентусом"

8 июля, 2020, 09:11

Шведский футболист Златан Ибрагимович заявил, что если бы он выступал за "Милан" с начала сезона, то команда бы стала чемпионом Италии

Об этом 38-летний форвард сказал после победного матча с "Ювентусом" в чемпионате Италии, в котором он забил гол и отдал результативную передачу, сообщает Football Italia .

"Я старый, это не секрет! Но возраст - это только цифра. Я чувствую себя хорошо и стараюсь всячески помогать команде. Я президент, игрок и тренер! Единственный минус в том, что мне платят только как игроку. Если бы я был в"Милане" "с начала сезона, мы бы взяли скудетто", - заверил Ибрагимович.

Между тем, швед не дал однозначного ответа на вопрос, останется ли он в клубе на следующий сезон.

"Посмотрим. Впереди еще месяц, чтобы наслаждаться собой, но ситуация странная, и мы не можем это контролировать. Мне очень нравится в "Милане". Мне 38 лет, моя форма уже не та, что раньше, но я отношусь к этому с умом. Я не пытаюсь делать то же самое, что и в 20 лет. Если я не делаю разницу на поле, мне это не нравится. Я здесь не для того, чтобы быть талисманом. Я здесь, чтобы помогать одноклубникам, команде и болельщикам", - заявил Ибрагимович.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл за "Милан" 13 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, 7 июля "Милан" победил "Ювентус" в чемпионате Италии, уступая с разницей в два мяча.

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