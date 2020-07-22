"Милан" объявил, кто будет тренировать команду в следующем сезоне

22 июля, 2020, 08:41

Итальянский футбольный клуб "Милан" продлил контракт с главным тренером Стефано Пиоли

Об этом сообщает официальный сайт "Милана" .

Клуб объявил о продлении контракта с Пиоли до лета 2022 года.

"Стефано стал тренером в очень непростой момент. Мы всегда говорили, что нужно время, чтобы появились результаты его работы. И мы видим, что профессиональные качества всегда вознаграждаются. Стефано - подходящий человек, чтобы вести за собой команду, которую мы хотим видеть: успешную, молодую и голодную на победы", - сказал спортивный директор "Милана"Паоло Мальдини.

Таким образом, миланцы отказались от приглашения на пост главного тренера немца Ральфа Рангника, с которым вели переговоры с начала 2020 года.

"Милан" за четыре тура до финиша чемпионата Италии занимает пятое место и ведет борьбу за путевку в Лигу Европы.

17 июня сообщалось, что Ральф Рангник согласовал условия контракта с итальянским футбольным клубом "Милан".

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