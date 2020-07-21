Стало известно, какие футболисты покинут "Зарю" этим летом

21 июля, 2020, 20:47

В летнее межсезонье луганскую "Зарю" покинут несколько игроков основного состава

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Из аренды в киевское "Динамо" вернутся полузащитник Богдан Леднев и защитник Александр Тимчик.

"Переговоры прошли на высоком уровне, и мы пришли к мнению, что до конца сезона эти игроки защищают наши цвета, а по окончании сезона, с первого августа Богдан Михайличенко переходит в бельгийский "Андерлехт", а Евгений Чеберко - в австрийский ЛАСК. Заканчивается аренда у Александра Тымчика и Богдана Леднева, которые возвращаются в "Динамо". Кроме того, мы продолжаем переговоры по поводу Артема Громова. Больше от нас не уходит никто. Все на полноценных контрактах. Со многими футболистами контракты перезаключены на более длительные сроки. Костяк команды мы сохраним ", - заявил исполняющий обязанности генерального директора клуба Станислав Оганов.

В турнирной таблице УПЛ "Заря" заняла третье место и квалифицировалась в групповой раунд Лиги Европы УЕФА.