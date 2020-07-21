Маркевич посоветовал Скрипнику не соглашаться возглавлять "Динамо"

21 июля, 2020, 08:44

Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич не советует Виктору Скрипнику оставлять "Зарю" ради работы в "Динамо"

Об этом сообщает 1927.kiev.ua .

По словам Маркевича, если один из главных претендентов на пост главного тренера "Динамо" Скрипник согласится возглавить киевский клуб без усиления, то потерпит неудачу.

"Допустим, придет Виктор Скрипник, он хороший тренер, доказал это работой с" Зарей ". Если Скрипнику дадут подписать хотя бы семь-восемь игроков хорошего уровня, а не что-то такое, что не так лежит или бегает по Европе и ищет, где бы еще заработать, он что-то сделает в "Динамо". Если же такого усиления не будет и он хочет "сгореть" - пусть идет, нет вопросов. На трех-четырех футболистах вся команда не может уехать, а президент клуба этого не понимает, потому что он не футбольный человек ", - сказал Маркевич.

Он убежден, что проблема "Динамо" заключается не в тренере, а в менджменте клуба во главе с президентом Игорем Суркисом.

"Какая разница, какой тренер? Там нет команды, слабое руководство и президент. При чем тут тренеры? Главное - нет команды. Будут менять тренеров - дальше что? Какая разница, кто будет тренировать? В "Динамо" нужно все в корне менять. Не может такого быть, что 20 лет во всем виноваты все, кроме президента клуба. Он явно не тянет. Там полный бардак. Был виноват Хацкевич, теперь Михайличенко. В "Динамо" сейчас некому играть, кроме трех-четырех игроков. Кто берет тех футболистов? Кто принимал Соля и других игроков, которые явно не уровня "Динамо"? Это самая слабая команда в истории киевского "Динамо", - констатировал Маркевич.

Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".

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