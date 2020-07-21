Скрипник отреагировал на слухи о приглашении от "Динамо"

21 июля, 2020, 13:39

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что не получал приглашение возглавить "Динамо"

Об этом он заявил в интервью "ТаТоТаке".

По словам Скрипника, у него действующий контракт с "Зарей" и, с большой вероятностью, он останется в луганском клубе.

"Не могу сказать, что я куда-то там иду. У меня есть действующий контракт. У меня нет ни одного конкретного предложения. Вероятность, что я останусь, очень высока. У меня не было никакого контакта с Игорем Михайловичем и Григорием Михайловичем Суркисом. Не было с президентами или какие там у них должности. Ни телефонных разговоров ", - сказал Скрипник.

Вместе с тем он заявил, что если бы предложение от "Динамо" поступило, то он бы не побоялся возглавить киевский клуб.

"Могу сказать, что я бы не побоялся. Всегда есть слухи, рассказывают. Там такое давление, нужно быть чемпионом мира, чтобы там тренировать. Я не хочу сравнивать Бундеслигу и это. Но те два года в Бундеслиге, когда ты, как под увеличительным стеклом, а ты на корабле "Титаник", который называется "Вердер", капитан, тянешь его. я там такой опыт приобрел, у меня кожа уже такая толстая. Не думаю, что мне это будет страшно, что я буду переживать ", - заверил Скрипник.

50-летний Виктор Скрипник с "Зарей" выиграл бронзовые медали чемпионата Украины-2020. В 2014 -2016 годах был главным тренером немецкого "Вердера". В 2018 году возглавлял латвийскую "Ригу".

Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".

Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что не советует Виктору Скрипнику оставлять "Зарю" ради работы в "Динамо".

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