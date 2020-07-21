Со страницы Зеленского в Facebook исчезло видео, в котором он выполнил одно из требований луцкого террориста

21 июля, 2020, 22:11

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Зеленский после освобождения заложников удалил видеообращение, которое записывал по требованию нападавшего.

На этом видео Зеленский сказал: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем"

Видео можно посмотреть по ссылке в нашем телеграмм-канале.