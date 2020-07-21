Со страницы Зеленского в Facebook исчезло видео, в котором он выполнил одно из требований луцкого террориста
21 июля, 2020, 22:11
Президент Украины Владимир Зеленский удалил свое видеообращение, в котором выполнил одно из требований луцкого террориста, захватившего автобус с пассажирами
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Зеленский после освобождения заложников удалил видеообращение, которое записывал по требованию нападавшего.
На этом видео Зеленский сказал: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем"
Видео можно посмотреть по ссылке в нашем телеграмм-канале.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одну из требований нападающего , захвативший автобус в Луцке. Перед этим он имел разговор с ним.
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