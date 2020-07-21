Реброва в "Динамо" не будет: команду возглавит иностранец

21 июля, 2020, 20:31

В список кандидатов на пост главного тренера киевского "Динамо" в основном входят иностранные специалисты

Об этом сообщает meta-ratings.com.

Владелец "Динамо" Игорь Суркис принял решение изменить многолетнюю стратегию клуба и больше не будет приглашать на должность главного тренера специалиста, который ранее уже работал в столичном клубе.

Киевский клуб также не рассматривает возможность возвращения на пост главного тренера "Динамо" Сергея Реброва, который сейчас тренирует венгерский "Ференцварош".