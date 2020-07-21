Реброва в "Динамо" не будет: команду возглавит иностранец
21 июля, 2020, 20:31
В список кандидатов на пост главного тренера киевского "Динамо" в основном входят иностранные специалисты
Об этом сообщает meta-ratings.com.
Владелец "Динамо" Игорь Суркис принял решение изменить многолетнюю стратегию клуба и больше не будет приглашать на должность главного тренера специалиста, который ранее уже работал в столичном клубе.
Киевский клуб также не рассматривает возможность возвращения на пост главного тренера "Динамо" Сергея Реброва, который сейчас тренирует венгерский "Ференцварош".
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что не советует Виктору Скрыпнику оставлять "Зарю" ради работы в "Динамо".
- 21 июля главный тренер "Зари" Виктор Скрыпник заявил, что не получал приглашение возглавить "Динамо" .
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