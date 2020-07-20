В "Динамо" решили, кто будет тренировать команду в следующем сезоне
20 июля, 2020, 13:15
Президент "Динамо" Игорь Суркис решил пока не увольнять Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевского клуба
Об этом сообщает телеграмм канал Динамо Киев Inside.
По информации издания, решение совместно приняли президент "Динамо" Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис.
В то же время, дальнейшая судьба Михайличенко будет зависеть от выступления киевлян в квалификации Лиги чемпионов. Если динамовцы не попадут в групповой раунд - тренер будет уволен.
"Динамо" финишировало в чемпионате Украины на втором месте и отстало от "Шахтера" на 23 очков. Киевляне стартуют в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда.
- Напомним, 19 июля в 32-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло "Колосу" , однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.
- В то же время, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .
- Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что проведет с Алексеем Михайличенко переговоры относительно его будущего в должности главного тренера.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?