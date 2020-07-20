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Espreso.tvСпортВ "Динамо" решили, кто будет тренировать команду в следующем сезоне

В "Динамо" решили, кто будет тренировать команду в следующем сезоне


фото: twitter.com/DynamoKyiv
Президент "Динамо" Игорь Суркис решил пока не увольнять Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевского клуба

Об этом сообщает телеграмм канал Динамо Киев Inside.

По информации издания, решение совместно приняли президент "Динамо" Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис.

В то же время, дальнейшая судьба Михайличенко будет зависеть от выступления киевлян в квалификации Лиги чемпионов. Если динамовцы не попадут в групповой раунд - тренер будет уволен.

"Динамо" финишировало в чемпионате Украины на втором месте и отстало от "Шахтера" на 23 очков. Киевляне стартуют в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда.

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