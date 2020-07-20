Суркис рассказал о будущем Михайличенко в "Динамо"
Об этом Суркис заявил в эфире программы "Профутбол".
По словам президента "Динамо", его не устраивает футбол, который показывает команда, поэтому он намерен провести с Алексеем Михайличенко разговор относительно его будущего на посту главного тренера киевлян.
"Надо разобраться, что происходит, подумать, принимать решение, куда идем дальше. Буду говорить с Михайличенко. Меня не устраивает футбол, который показывает команда, наверное, его тоже. Должны встретиться, поговорить. Сезон закончился. 10 дней точно есть на принятие решения, потому что через 10 дней команда соберется ", - сказал Суркис после заключительного матча сезона, в котором киевляне проиграли "Колосу", но получили путевку в Лигу чемпионов.
- Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло "Колосу" , однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.
- В то же время, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .
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