"Заря" завоевала бронзовые медали чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Запорожье "Десну" на 20-й минуте вывел вперед Филипп Будковский. На 53-й минуте Дмитрий Хомченовский забил дальним ударом и сравнял счет.
"Заря" сыграла с "Десной" вничью 1:1, набрала 58 очков и финишировала третьей. Луганчане получили бронзовые медали на место на групповом раунде Лиги Европы.
"Десна" с 56 пунктами осталась четвертой. Серебро получило "Динамо", которое в заключительном туре проиграло "Колосу", но с 59 баллами осталось вторым.
Чемпионом Украины по 82 очками стал "Шахтер", который завоевал золотые медали досрочно.
Чемпионат Украины
30-й тур
19 июля
"Заря" - "Десна" 1: 1
Голы: Хомченовский, 53 - Будковский, 20
- Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу" .
- "Динамо" проиграло "Колосу" , однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.
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