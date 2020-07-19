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Espreso.tvСпорт"Заря" завоевала бронзовые медали чемпионата Украины по футболу

"Заря" завоевала бронзовые медали чемпионата Украины по футболу


фото: facebook
В 30-м туре чемпионата Украины "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые медали

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Запорожье "Десну" на 20-й минуте вывел вперед Филипп Будковский. На 53-й минуте Дмитрий Хомченовский забил дальним ударом и сравнял счет.

"Заря" сыграла с "Десной" вничью 1:1, набрала 58 очков и финишировала третьей. Луганчане получили бронзовые медали на место на групповом раунде Лиги Европы.

"Десна" с 56 пунктами осталась четвертой. Серебро получило "Динамо", которое в заключительном туре проиграло "Колосу", но с 59 баллами осталось вторым.

Чемпионом Украины по 82 очками стал "Шахтер", который завоевал золотые медали досрочно.

Чемпионат Украины

30-й тур

19 июля

"Заря" - "Десна" 1: 1

Голы: Хомченовский, 53 - Будковский, 20

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