"Динамо" проиграло "Колосу", но получило путевку в Лигу чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Для того, чтобы гарантировать себе серебряные медали и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, "Динамо" в заключительном туре требовалось не проиграть "Колосу". Однако киевляне не сумели даже сыграть вничью.
"Колос" открыл счет на 54-й минуте усилиями Владимира Лысенко. На 70-й минуте Арни Вильхьяльмссон реализовал пенальти и увеличил преимущество команды из Коваливки.
"Динамо" проиграло "Колосу" 0:2, однако с 59 очками осталось на втором месте. Другой претендент на серебро - "Заря" сыграла вничью с «Десной» 1:1 и с 58 пунктами осталась третьей.
Чемпионат Украины
30-й тур
19 июля
"Колос" - "Динамо" 2: 0
Голы: Лысенко, 54, Вильхьяльмссон, 70 (пен.)
- Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу".
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