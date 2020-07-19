"Динамо" проиграло "Колосу", но получило путевку в Лигу чемпионов

19 июля, 2020, 21:25

В 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло "Колосу", однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Для того, чтобы гарантировать себе серебряные медали и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, "Динамо" в заключительном туре требовалось не проиграть "Колосу". Однако киевляне не сумели даже сыграть вничью.

"Колос" открыл счет на 54-й минуте усилиями Владимира Лысенко. На 70-й минуте Арни Вильхьяльмссон реализовал пенальти и увеличил преимущество команды из Коваливки.

"Динамо" проиграло "Колосу" 0:2, однако с 59 очками осталось на втором месте. Другой претендент на серебро - "Заря" сыграла вничью с «Десной» 1:1 и с 58 пунктами осталась третьей.

Чемпионат Украины

30-й тур

19 июля

"Колос" - "Динамо" 2: 0

Голы: Лысенко, 54, Вильхьяльмссон, 70 (пен.)

Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу".

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