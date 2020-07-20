SkyUp отменил более 20 международных рейсов из-за карантина

20 июля, 2020, 09:59

SkyUp отменил более 20 международных рейсов, поскольку Евросоюз и страны других регионов продлили действие карантинных ограничений на въезд украинцев

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp Airlines.

"SkyUp частично оптимизирует летнюю программу, а по некоторым направлениям - откладывает старт полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оптимизация полетной программы состоялась из-за продолжения Евросоюзом и странами других регионов действия карантинных ограничений на въезд украинцев. Следовательно, часть направлений полностью отменяется, поскольку они планировались именно на летний сезон. Другая часть рейсов, которые компания планировала запускать на постоянной основе, стартуют позже.

Так, отменяется большая часть рейсов из Киева, Одессы, Львова, Запорожья и Харькова.

Кроме того лоукост запланировал перенос запуска международных рейсов, выполнение которых планировалось на круглогодичной основе, на 15 августа. Речь идет о полетах в Грецию, Португалию, Италию, Испанию, Францию, Кипр, Чехию, Армению и Израиль.

В пресс-службе отметили, что компания может вернуть полную стоимость билета на отмененные рейсы. Для этого необходимо сформировать заявку в личном кабинете на сайте SkyUp или обратиться по месту приобретения билета.

Компания также может предоставить промокод в размере 120% стоимости билета на отмененный рейс. Его можно будет использовать для бронирования новых билетов и услуг SkyUp.

Напомним, SkyUp упростил получение компенсации за отмененные рейсы.

Напомним, в начале июля SkyUp Airlines прекратила продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа.

5 июля SkyUp Airlines отменила три внутренних авирейса в Украине по коммерческим причинам.

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