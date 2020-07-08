 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаSkyUp отменил большинство международных рейсов из Украины до 1 августа, - СМИ

SkyUp отменил большинство международных рейсов из Украины до 1 августа, - СМИ


фото: glavcom
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines прекратила продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа

Об этом сообщает Lowcostavia .

Согласно сообщению, по результатам анализа системы бронирования перевозчика, проведенному Lowcostavia, SkyUp Airlines отменил все собственные международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).

Отмечается, что сейчас в продаже SkyUp есть международные регулярные рейсы в Тирану, а с 24 июля - из Киева в Бургас. Все остальные рейсы SkyUp отложены как минимум до 1 августа.

Кроме того, SkyUp убрала из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессу.

Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году (отсутствуют в поиске на весь год): Львов - Барселона, Одесса - Барселона, Харьков - Барселона, Запорожье - Барселона, Одесса - Ларнака, Запорожье - Ларнака, Львов - Бургас, Харьков - Бургас, Запорожье - Бургас.

  • Напомним, 5 июля SkyUp Airlines отменила три внутренних авирейса в Украине по коммерческим причинам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июля, 2020 среда

больше новостей

8 июля, 2020 среда

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать