SkyUp отменил большинство международных рейсов из Украины до 1 августа, - СМИ
Об этом сообщает Lowcostavia .
Согласно сообщению, по результатам анализа системы бронирования перевозчика, проведенному Lowcostavia, SkyUp Airlines отменил все собственные международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).
Отмечается, что сейчас в продаже SkyUp есть международные регулярные рейсы в Тирану, а с 24 июля - из Киева в Бургас. Все остальные рейсы SkyUp отложены как минимум до 1 августа.
Кроме того, SkyUp убрала из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессу.
Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году (отсутствуют в поиске на весь год): Львов - Барселона, Одесса - Барселона, Харьков - Барселона, Запорожье - Барселона, Одесса - Ларнака, Запорожье - Ларнака, Львов - Бургас, Харьков - Бургас, Запорожье - Бургас.
- Напомним, 5 июля SkyUp Airlines отменила три внутренних авирейса в Украине по коммерческим причинам.
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