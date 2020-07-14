SkyUp упростил получение компенсации за отмененные рейсы
Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.
Согласно сообщению, авиакомпания автоматизирует обработку обращений пассажиров по поводу возмещения за отмененные рейсы.
"Отныне в личном кабинете на сайте skyup.aero пассажиры могут самостоятельно выбирать вид возмещения за отмененный рейс, не обращаясь в контакт-центр компании. Так мы ускорим процесс обработки запросов и выполнения наших обязательств перед пассажирами", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что если рейс был отменен из-за карантина или из-за отсутствия разрешения на въезд граждан Украины в определенные страны, пассажиры могут выбрать возврат стоимости билета в соответствии с условиями тарифа; бесплатную смену дат путешествия или возмещение стоимости билета в виде промокода на 120% на любые билеты или услуги авиакомпании.
В случае, если авиакомпания отменила рейс в связи с оптимизацией полетной программы, пассажир имеет право на возврат полной стоимости билета.
- Напомним, в начале июля SkyUp Airlines прекратила продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа.
- 5 июля SkyUp Airlines отменила три внутренних авирейса в Украине по коммерческим причинам.
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