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Espreso.tvЭкономикаSkyUp упростил получение компенсации за отмененные рейсы

SkyUp упростил получение компенсации за отмененные рейсы

SkyUp автоматизировал обработку обращений пассажиров по поводу возмещения на отмененные рейсы и добавил возможность самостоятельно выбирать тип возмещения

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

Согласно сообщению, авиакомпания автоматизирует обработку обращений пассажиров по поводу возмещения за отмененные рейсы.

"Отныне в личном кабинете на сайте skyup.aero пассажиры могут самостоятельно выбирать вид возмещения за отмененный рейс, не обращаясь в контакт-центр компании. Так мы ускорим процесс обработки запросов и выполнения наших обязательств перед пассажирами", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что если рейс был отменен из-за карантина или из-за отсутствия разрешения на въезд граждан Украины в определенные страны, пассажиры могут выбрать возврат стоимости билета в соответствии с условиями тарифа; бесплатную смену дат путешествия или возмещение стоимости билета в виде промокода на 120% на любые билеты или услуги авиакомпании.

В случае, если авиакомпания отменила рейс в связи с оптимизацией полетной программы, пассажир имеет право на возврат полной стоимости билета.

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