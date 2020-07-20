"За грубые нарушения прав человека": США ввели санкции против Кадырова

20 июля, 2020, 20:40

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"У Департамента есть большой объем проверенной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более 10 лет назад, в частности пытки и казни без суда", - говорится в сообщении.

Также под санкции попали жена и две дочери Кадырова.

Сообщается, что речь идет о визовых санкциях - Кадырову и его семье запретят въезд на территорию Соединенных Штатов.

В Госдепартаменте также призвали союзников ввести аналогичные санкции.

15 июня в столице Грузии Тбилиси задержали гражданина РФ , которій по заказу главы Чечни Рамзана Кадырова планировал убийство журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал президента РФ Владимира Путина.

Назначенній Кремлем руководитель Чечни (РФ) Рамзан Кадыров обнародовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Оно появилось на официальном канале Кадырова в Telegram поздно вечером в субботу, 18 июля 2020 года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийствах в Европе чеченских блогеров Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены", и "Мансура Старого" - Имрана Алиева.

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