Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийствах оппозиционных чеченцев в Европе

9 июля, 2020, 13:54

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийствах в Европе чеченских блогеров Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены", и "Мансура Старого" - Имрана Алиева

"И" Анзор из Вены ", и" Мансур Стар ", и другие блоггеры, которые зарабатывают на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня", - написал Кадыров в телеграмме, сообщает Радио Свобода .

"Я знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так. Стоит правозащитникам начать" переживать "за чью-то жизнь, как оно вскоре обрывается. Ну а что касается убитых ... За что боролись, на то и напоролись!", - написал Кадыров .

В ноябре 2019 года председатель Чечне на совещании с руководством республики фактически призвал к расправам над пользователями интернета за оскорбления.

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, врет, оказывает раздоры. Если мы не остановим людей, не убьем их, не посадим, не напугаем, ничего не получится", - сказал Кадыров. По его словам, он готов преследовать того, кто затрагивает честь, даже если "весь мир сгорит синим пламенем", и "законы всех стран будут нарушены".

Позже Кадыров заявил, что его слова - это оборот, не стоит воспринимать буквально. Кремль отказался проверять высказывания главы Чечни. В МВД России не нашли нарушений в его словах.

Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июля в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал Кадырова и его окружения. По подозрению в убийстве задержали двух уроженцев Чечни. Мотивы убийства следствию пока неизвестны, однако политический мотив не исключают.