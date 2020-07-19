Кадыров требует от Зеленского новых извинений и говорит ему сдаться Путину

19 июля, 2020, 07:16

Назначенный Кремлем руководитель Чечни (РФ) Рамзан Кадыров обнародовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Оно появилось на официальном канале Кадырова в Telegram поздно вечером в субботу, 18 июля 2020 года

По мнению автора сообщения, глава Украинского государства до сих пор толком не извинился за якобы как считает чеченский правитель, унижение его отца, Ахмада Кадырова в "оскорбительном видеоролике, который несколько лет назад он разместил в украинском юмористическом шоу", рассказывает Еспресо.TV .

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, выкручиваться, фиглеваь, пытаться поднять себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной ", - заявил Кадыров.

Также он сказал Зеленскому "позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины".

При этом Кадыров, чьи бойцы принимали участие в аннексии Крыма и боевых действиях россиян против украинских войск на Донбассе, а также в покушениях на подконтрольной Украине территории, повторил тезис российской пропаганды относительно "братоубийственного" характера этого вооруженного конфликта.

Напомним, речь идет об использовании видеокадров с тем, как плачет Кадыров, в одной из программ, к созданию которой был причастен Зеленский. Там поднималась тема декоммунизации и демонтажа памятников Ленину.

Но, как пояснил позже сам Кадыров, отснято было его траур за умершим отцом.

СМИ сообщили, что Зеленский, в ответ на настоятельную просьбу Кадырова-младшего, извинился.

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