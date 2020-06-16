Кадыров заказал убийство грузинского журналиста, который обматерил Путина в прямом эфире

16 июня, 2020, 10:51

15 июня в столице Грузии Тбилиси задержали гражданина РФ, который по заказу главы Чечни Рамзана Кадырова планировал убийство журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал президента РФ Владимира Путина

Об этом заявил глава телеканала Мтавари архи, на котором работает журналист Ника Гварамия, пишет Jam News.

Информацию о задержанном 38-летнем ингуше Васамбеке Бокове предоставили украинские правоохранители.

Также глава телеканала добавляет, что по информации украинской стороны, заказчиком убийства является лидер Чечни Рамзан Кадыров. Причиной для заказа якобы стало то, что журналист обругал Владимира Путина.

Правоохранительные органы Грузии пока эту информацию не прокомментировали.

Напомним, телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния выругался в адрес Путина в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.

Новое руководство грузинского канала "Рустави 2" уволило журналиста Габунию, который обругал Путина. Против журналиста Георгия Габунии также подали судебный иск за нанесенные финансовые убытки телекомпании.