"Шахтер" выиграл чемпионат Украины с рекордным отрывом
20 июля, 2020, 08:39
"Шахтер" завоевал золотые награды премьер-лиги с рекордным отрывом в 23 очка от серебряного призера
Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги .
"Шахтер" установил рекорд по отрыву между первым и вторым местом по итогам сезона.
"Горняки" набрали 82 очка и опередили "Динамо, которое финишировало на втором месте, на 23 пункта.
Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 1999/2000, когда "Динамо" стало чемпионом, оторвавшись от "Шахтера" на 18 очков.
- Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло "Колосу" , однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.
- В то же время, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .
- Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что проведет с Алексеем Михайличенко переговоры относительно его будущего в должности главного тренера.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-