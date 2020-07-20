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Espreso.tvСпорт"Шахтер" выиграл чемпионат Украины с рекордным отрывом

"Шахтер" выиграл чемпионат Украины с рекордным отрывом


фото: shakhtar.com
"Шахтер" завоевал золотые награды премьер-лиги с рекордным отрывом в 23 очка от серебряного призера

Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги .

"Шахтер" установил рекорд по отрыву между первым и вторым местом по итогам сезона.

"Горняки" набрали 82 очка и опередили "Динамо, которое финишировало на втором месте, на 23 пункта.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 1999/2000, когда "Динамо" стало чемпионом, оторвавшись от "Шахтера" на 18 очков.

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