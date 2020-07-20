"Шахтер" выиграл чемпионат Украины с рекордным отрывом

20 июля, 2020, 08:39

"Шахтер" завоевал золотые награды премьер-лиги с рекордным отрывом в 23 очка от серебряного призера

Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги .

"Шахтер" установил рекорд по отрыву между первым и вторым местом по итогам сезона.

"Горняки" набрали 82 очка и опередили "Динамо, которое финишировало на втором месте, на 23 пункта.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 1999/2000, когда "Динамо" стало чемпионом, оторвавшись от "Шахтера" на 18 очков.

Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло "Колосу" , однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.

В то же время, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что проведет с Алексеем Михайличенко переговоры относительно его будущего в должности главного тренера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb