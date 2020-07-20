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Espreso.tvЭкономикаНАПК проверяет декларации Зеленского и Порошенко

НАПК проверяет декларации Зеленского и Порошенко

НАПК начало проверку деклараций лиц, занимавших пост президента Украины в 2019 году

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Telegram.

Согласно сообщению, с начала перезапуска НАПК приняло к проверке 468 деклараций. В частности, начата проверка деклараций лиц, занимавших пост президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы).

Также НАПК начало проверки деклараций министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, экс-министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, экс-министра здравоохранения Ильи Емца, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, экс-министра иностранных дел Павла Климкина, экс-министра культуры Евгения Нищука, главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера, начальника отдела обеспечения работы министра министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Константина Марьевича, директора КП "Кременчугская городская телерадиокомпания" Сергея Перепелятника и заместителя ЖЭУ "Печерскжитло" Ларисы Ткач.

В пресс-службе отметили, что главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования.

"Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что среди других оснований для проверки является информация о возможном нарушении от граждан, медиа, юридических лиц, установленное НАПК несоответствие уровня жизни чиновника задекларированным имуществу и доходам, выявление несоответствий по результатам логического и арифметического контроля, а также если поданная декларация содержит поля, в которых субъект декларирования выбрал отметку "Член семьи не предоставил информацию".

  • Напомним, 8 июля на сайте президента появилась петиция об отставке с должности Владимира Зеленского, поскольку тот публично пообещал уйти с должности, если нарушит закон. По состоянию на 17 июля петиция набарала более 25 тыс. голосов , что необходимо минимум для ее рассмотрения.
  • 7 июля Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. На следующий день, 8 июля, президент внес в декларацию сведения об изменениях в имущественном состоянии - он получил доход на сумму 14,47 млн грн от продажи земли и недвижимости.

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