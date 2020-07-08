На сайте президента появилась петиция об отставке Зеленского: обещал уйти, если нарушит закон

8 июля, 2020, 15:44

8 июля на сайте президента появилась петиция об отставке с должности Владимира Зеленского, поскольку тот публично пообещал уйти с должности, если нарушит закон

По состоянию на 15:35 петиция, об отставке президента Владимира Зеленского набрала 750 подписей из необходимых 25 тыс., передает Еспресо.TV.

"18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит Закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил Закон "О предупреждении коррупции". Обращаемся к господину Президенту с призывом держать слово и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям ", - говорится в тексте петиции.

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Автор петиции, политтехнолог Виктор Уколов утверждает, что 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил Закон "О предупреждении коррупции".

"Обращаемся к господину президенту с призывом держать слово и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", - написал Уколов.

Отметим, после вручения подозрения от НАПК Зеленский внес в декларацию сведения о изменения в имущественном состоянии - он получил доход на сумму 14,47 млн грн от продажи земли и недвижимости

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