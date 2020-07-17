17 июля, 2020, 18:15

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала более 25 тыс. голосов

Об этом говорится на сайте президента.

Петиция за отставку Владимира Зеленского с поста президента Украины, из-за нарушения закона, набрала необходимое количество голосов, более 25 тыс.

"18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через четыре дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предупреждении коррупции", - отметил автор петиции.

"Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с поста президента Украины за нарушение закона!.. Или признать, что за четыре дня до второго тура он солгал своим избирателям", - говорится в обращении.

8 июля на сайте президента появилась петиция об отставке с должности Владимира Зеленского, поскольку тот публично пообещал уйти с должности, если нарушит закон.

Политтехнолог, автор петиции, Виктор Уколов, заявил, что многие избиратели верили обещанию президента Украины Владимира Зеленского, что если он увидит, что нарушает закон, то уйдет в отставку

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