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Espreso.tvОбществоУволиться или признать, что соврал: петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

Уволиться или признать, что соврал: петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала более 25 тыс. голосов

Об этом говорится на сайте президента.

Петиция за отставку Владимира Зеленского с поста президента Украины, из-за нарушения закона, набрала необходимое количество голосов, более 25 тыс.

"18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через четыре дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предупреждении коррупции", - отметил автор петиции.

"Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с поста президента Украины за нарушение закона!.. Или признать, что за четыре дня до второго тура он солгал своим избирателям", - говорится в обращении.

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