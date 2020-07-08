Зеленский задекларировал продажу земли и недвижимости более чем на 14 млн грн
8 июля, 2020, 12:32
Президент Украины Владимир Зеленский внес в декларацию сведения об изменениях в имущественном состоянии - он получил доход на сумму 14,47 млн грн от продажи земли и недвижимости
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Согласно документу, 2 июля имущество Зеленского на сумму 14,47 млн грн приобрела Валентина Кисель.
В частности, Зеленский получил 1,3 млн грн от продажи земельного участка, а также 12,1 млн грн от продажи недвижимого имущества. При этом, какое именно недвижимое имущество было продано, Зеленский не указал.
- Напомним, 7 июля НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.
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