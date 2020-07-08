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Espreso.tvЭкономикаЗеленский задекларировал продажу земли и недвижимости более чем на 14 млн грн

Зеленский задекларировал продажу земли и недвижимости более чем на 14 млн грн


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский внес в декларацию сведения об изменениях в имущественном состоянии - он получил доход на сумму 14,47 млн грн от продажи земли и недвижимости

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Согласно документу, 2 июля имущество Зеленского на сумму 14,47 млн грн приобрела Валентина Кисель.

В частности, Зеленский получил 1,3 млн грн от продажи земельного участка, а также 12,1 млн грн от продажи недвижимого имущества. При этом, какое именно недвижимое имущество было продано, Зеленский не указал.

  • Напомним, 7 июля НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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