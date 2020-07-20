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Espreso.tvОбществоНа авторов экспертиз о причастности Дугарь, Антоненко и Кузьменко к убийству Шеремета открыли дисциплинарное производство, - адвокат

На авторов экспертиз о причастности Дугарь, Антоненко и Кузьменко к убийству Шеремета открыли дисциплинарное производство, - адвокат


фото: Facebook Тараса Безпалого
Как пояснил адвокат Тарас Беспалый, эксперты Юрий Ирхин и Андрей Семенец изучали видеозаписи, а не общались с подозреваемыми лично, что является нарушением утвержденной методики

Об этом адвокат Тарас Беспалый рассказал в интервью "РБК-Украина".

Адвокат отметил, что на экспертов, которые были задействованы в экспертизах по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Минюст открыл дисциплинарные дела.

Речь идет о обнародованных результатах портретно-психологической экспертизы и экспертизы походки, на основании которых следствие подозревает в причастности к преступлению волонтера Яну Дугарь, бывшего военного Андрея Антоненко и медика Юлию Кузьменко.

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Защита подозреваемых считает неправильной саму методику исследования, которое провели в в Киевском НИИ судебных экспертиз.

По словам адвоката Тараса Беспалого, эксперты Юрий Ирхин и Андрей Семенец изучали видеозаписи, а не общались с подозреваемыми лично, что является нарушением утвержденной методики.

"Я обратился в Минюст с жалобами на этих двух экспертов. И квалификационная комиссия (Минюста, - ред.) уже открыла дисциплинарное производство в отношении этих экспертов. Вы поймите, если бы не было оснований открыть это производство, то его никто бы не открыл. На днях должно быть заседание квалификационной комиссии и их должны привлечь к ответственности", - добавил адвокат.

  • Напомним, 20 июля пресс-служба МВД выпустила заявление о якобы отсутствие алиби у подозреваемого Яны Дугарь

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