Литва отменила самоизоляцию для прибывших из Украины
Об этом сообщает "Европейская правда".
Литва обновила список государств, после посещения которых требуется самоизоляция, и исключила из него Украину.
Новый список был представлен в пятницу, а действовать он начал с понедельника, 20 июля.
Литва включила Украину в список стран риска 13 июля, но пересмотрела свое решение. Отныне жителям Литвы, которые вернулись из Украины, самоизоляция не нужна.
В то же время Литва ввела двухнедельную самоизоляцию для тех, кто вернулся из Хорватии, Исландии и Испании, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Люди, которые возвращаются из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения. Все они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.
- Напомним, 20 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране нет критических вспышек коронавируса
- По состоянию на 9:00 понедельника, 20 июля, в Украине зафиксировано 59 493 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 1498 - летальных, 31 439 человек выздоровели.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор