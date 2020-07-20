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Espreso.tvОбществоЛитва отменила самоизоляцию для прибывших из Украины

Литва отменила самоизоляцию для прибывших из Украины

С 20 июля МЗ страны отменило 14-дневную самоизоляцию для прибывших из Украины граждан Литвы

Об этом сообщает "Европейская правда".

Литва обновила список государств, после посещения которых требуется самоизоляция, и исключила из него Украину.

Новый список был представлен в пятницу, а действовать он начал с понедельника, 20 июля.

Литва включила Украину в список стран риска 13 июля, но пересмотрела свое решение. Отныне жителям Литвы, которые вернулись из Украины, самоизоляция не нужна.

В то же время Литва ввела двухнедельную самоизоляцию для тех, кто вернулся из Хорватии, Исландии и Испании, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Люди, которые возвращаются из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения. Все они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.

  • Напомним, 20 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране нет критических вспышек коронавируса
  • По состоянию на 9:00 понедельника, 20 июля, в Украине зафиксировано 59 493 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 1498 - летальных, 31 439 человек выздоровели.

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