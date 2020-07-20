Коронавирус в Украине: количество заражений приближается к 60 тыс., умерли 1498 человек
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение дня 9 июля было зафиксировано 651 новый случай коронавируса, 13 пациентов умерли, 560 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
Винницкая область - 2317 случаев;
Волынская область - 3281 случай;
Днепропетровская область - 1209 случаев;
Донецкая область - 794 случая;
Житомирская область - 1602 случая;
Закарпатская область - 4440 случаев;
Запорожская область - 678 случаев;
Ивано-Франковская область - 3536 случаев;
Кировоградская область - 682 случая;
г. Киев - 6961 случай;
Киевская область - 3308 случаев;
Львовская область - 8115 случаев;
Луганская область - 106 случаев;
Николаевская область - 522 случая;
Одесская область - 2573 случая;
Полтавская область - 353 случая;
Ровенская область - 5144 случая;
Сумская область - 371 случай;
Тернопольская область - 2456 случаев;
Харьковская область - 3033 случая;
Херсонская область - 213 случаев;
Хмельницкая область - 980 случаев;
Черновицкая область - 5332 случая;
Черкасская область - 845 случаев;
Черниговская область - 642 случая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
-
Читайте также
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-