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Espreso.tvОбществоСейчас нет критических вспышек коронавируса в стране, - Зеленский

Сейчас нет критических вспышек коронавируса в стране, - Зеленский


фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране нет критических вспышек коронавируса

Об этом он заявил на совещании с представителями правительства.

По словам Зеленского, ситуация с распространением инфекции в Украине улучшилась: пока нет "критических вспышек или красных точек". Количество пациентов, которые выздоровели, преодолело отметку в 50%.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас обойдет ", - сказал он.

  • По состоянию на 9:00 понедельника, 20 июля, в Украине зафиксировано 59 493 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 1498 - летальные, 31439 человек выздоровели.
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