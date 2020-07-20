Сейчас нет критических вспышек коронавируса в стране, - Зеленский

20 июля, 2020, 13:27

Об этом он заявил на совещании с представителями правительства.

По словам Зеленского, ситуация с распространением инфекции в Украине улучшилась: пока нет "критических вспышек или красных точек". Количество пациентов, которые выздоровели, преодолело отметку в 50%.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас обойдет ", - сказал он.