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Espreso.tvОбществоДело Новака: во Львове НАБУ объявило подозрение еще одному фигуранту

Дело Новака: во Львове НАБУ объявило подозрение еще одному фигуранту


фото: пресслужба НАБУ
Во Львове детективы НАБУ объявили о подозрении одному лицу в рамках дела, в котором ранее в Польше задержали экс-руководителя Укравтодора Славомира Новака

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Twitter.

"Львов. Продолжаются следственные действия в рамках совместного расследования НАБУ и CBAgovPL (Центрального антикоррупционного бюро Польши, - ред.) деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Детективы сообщили о подозрении одному из, вероятно, причастных к совершению преступления лиц", - говорится в сообщении.

  • Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
  • Бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака задержали в рамках совместного расследования Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.

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