 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Польше задержали экс-главу Укравтодора Новака по подозрению в управлении преступной группой и отмывании денег

В Польше задержали экс-главу Укравтодора Новака по подозрению в управлении преступной группой и отмывании денег


фото: Укравтодор
Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Сотрудники бюро задержали трех человек. Среди задержанных: Славомир Н. - бывший народный депутат Парламента Республики Польша, бывший министр транспорта и бывший глава Государственной автомобильной службы Украины - Укравтодор.

Задержали еще бывшего командира воинской части и предпринимателя. Расследование касается подозрения в коррупции и участия в организованной преступной группе.

Расследование ведется одновременно Центральным антикоррупционным бюро и Районной прокуратурой в Варшаве, а также Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать