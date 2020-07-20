В Польше задержали экс-главу Укравтодора Новака по подозрению в управлении преступной группой и отмывании денег
20 июля, 2020, 09:53
Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Сотрудники бюро задержали трех человек. Среди задержанных: Славомир Н. - бывший народный депутат Парламента Республики Польша, бывший министр транспорта и бывший глава Государственной автомобильной службы Украины - Укравтодор.
Задержали еще бывшего командира воинской части и предпринимателя. Расследование касается подозрения в коррупции и участия в организованной преступной группе.
Расследование ведется одновременно Центральным антикоррупционным бюро и Районной прокуратурой в Варшаве, а также Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Читайте также
-
-
-
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?