В Польше задержали экс-главу Укравтодора Новака по подозрению в управлении преступной группой и отмывании денег

20 июля, 2020, 09:53

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Сотрудники бюро задержали трех человек. Среди задержанных: Славомир Н. - бывший народный депутат Парламента Республики Польша, бывший министр транспорта и бывший глава Государственной автомобильной службы Украины - Укравтодор.

Задержали еще бывшего командира воинской части и предпринимателя. Расследование касается подозрения в коррупции и участия в организованной преступной группе.

Расследование ведется одновременно Центральным антикоррупционным бюро и Районной прокуратурой в Варшаве, а также Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины.