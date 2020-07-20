Обыски в Киеве, Львове и в Польше: НАБУ рассказало о задержании Новака и расследовании по этому делу
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"НАБУ и САП совместно с ЦБА Польши и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. В ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший руководитель Укравтодора ", - говорится в сообщении.
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В Национальном бюро добавили, что сейчас вместе с польскими работниками органов правопорядка они проводят обыски в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши-предполагаемых участников преступной организации.
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