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Espreso.tvОбществоЗадержание Новака в Польше: НАБУ и САП рассказали, по каким схемам осуществлялись хищения и отмывания денег

Задержание Новака в Польше: НАБУ и САП рассказали, по каким схемам осуществлялись хищения и отмывания денег

Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше

Об этом он заявил во время брифинга 20 июля, передает Еспресо.TV.

"События, которые сейчас исследовались в рамках следственной группы - это события 2016-2019 годов. Как отмечалось, бывший и.о. руководителя Укравтодора с использованием своего служебного положения принимал меры по получению для себя, для третьих лиц неправомерной выгоды. Именно это и эпизоды стали предметом исследования", - сказал Грищук.

Он отметил, что сейчас именно по результатам этих эпизодов и исследования Новак задержан в Польше.

"Один из эпизодов касался строительства дорог на территории Украины. Когда украинские компании осуществляли строительство, однако, по тем или иным причинам не могли это сделать до конца вовремя, в определенные сроки. И.о. руководителя Укравтодора высказывал предложения за определенное вознаграждение он решал их проблемы, их вопрос о продлении таких действий, продление договоров, уклонения от уплаты определенных штрафных санкций ", - отметил Грищук.

По его словам, был еще один своеобразный способ, когда на территории Польши создавалось предприятие и за счет неправомерной выгоды, которая передавалась или через третьи юридические лица, либо непосредственно наличными.

"Эти средства пополняли уставный капитал этого предприятия. Такой способ получить не только получали неправомерную выгоду, но и легализовали средства. Другой способ, господин и.о. руководителя Укравтодора, заботясь о своем будущем предлагал создать совместное предприятие на территории Польши с одним из международных предприятий, осуществляющих строительство дорог. Вследствие этого, он предлагал свои услуги по содействию. Предлагал, что 50% уставного капитала будет предоставлено его людьми, которым он доверяет, которые являются его приближенными лицами. Других 50% другая эта международная организация. После завершения своей каденции на территории Украины планировал возглавить или войти в Наблюдательный совет указанного предприятия ", - отметил Грищук.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, преступные действия начинали в Украине, а неправомерную выгоду получали в Польше.

  • Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главы Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
  • Бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака задержали в рамках совместного расследования Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.

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