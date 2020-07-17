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Espreso.tvОбществоПольша отозвала двух работников с ООН из-за разговора российских пранкеров с Дудой

Польша отозвала двух работников с ООН из-за разговора российских пранкеров с Дудой

МИД Польши отозвал двух своих работников с Постоянного представительства Польши при ООН в связи с разговором президента Польши Анджея Дуды с российским пранкером "Вованом"

Об этом говорится в заявлении польского дипломатического ведомства.

"В связи с телефонной провокацией лиц, которые притворялись генеральным секретарем ООН, направленной против президента Польши Анджея Дуды, МИД в рамках своих компетенций осуществило шаги по выяснению дела. В их результате в отношении двух работников Постоянного представительства РП при ООН сделаны служебные выводы: они немедленно были отозваны", - говорится в сообщении.

Интернет-портал tvn24.pl, ссылаясь на два независимых источника, сообщил, как действовали российские пранкеры. Сначала в канцелярии президента РП получили телефонный звонок от якобы ассистента генсека ООН с просьбой о телефонном разговоре, в котором Антониу Гутерреш имел поздравить Дуду с переизбранием на президентский пост. Представитель канцелярии президента попросил еще дополнительно выслать электронное письмо с такой просьбой. Полученное письмо не выходило из официального домена, который используется в ООН, а с домена protonmail. Следовательно, в канцелярии президента дважды попросили Постоянное представительство Польши при ООН подтвердить подлинность контакта от генсека ООН и получили положительный ответ. Следовательно, после этого секретариат президента еще раз обсудил возможность разговора президента Дуды с якобы генсеком ООН.

Как сообщалось, 13 июля пранкер Вован позвонил президенту Дуде, и представился генеральным секретарем ООН Гутеррешем. Среди прочего в разговоре обсуждались и вопросы об Украине.

В телефонном разговоре, который длился более 11 минут, пранкер Вован, который представился генсеком ООН, сначала поздравил Дуду с победой в выборах, а позже спросил о состоянии с пандемией коронавируса в Польше. Получив заверения, что в Польше ситуация с пандемией COVID-19 находится под контролем, пранкеры начал спрашивать Дуду об Украине.

Сначала пранкер подтвердил, что ситуация в Украине относительно пандемии коронавируса является плохой, с чем Дуда в целом согласился. Впоследствии пранкер спросил, что может быть "главным источником коронавируса в Польше"? На это президент Дуда ответил, что сложно однозначно ответить на этот вопрос, добавляя: "Это может быть Украина, поскольку в Польше есть много украинцев".

Пранкеры также спросил, не хочет ли Дуда забрать украинские территории, в частности Львов, и что "есть много людей, которые могут это поддержать". На это президент Польши резко ответил: "Нет, потому что это Украина!".

"Об этом в Польше нет ни одной дискуссии. Сейчас это часть Украины и все... Это не является предметом политических дискуссий в Польше, мы об этом не говорим. В Польше нет политических сил, которые выражают такие предложения", - подчеркнул Дуда.

Президент РП отметил, что у Польши сейчас очень хорошие отношения с Украиной, Варшава поддерживает Киев. На вопрос, как он относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Дуда ответил, что положительно.

По информации главы МВД Польши, сейчас этим делом занимаются польские спецслужбы.

Комментируя обнародование разговора с российским пранкером, Дуда написал в Twitter, что на каком-то этапе он начал что-то подозревать. Он в шутку заметил, что хоть голос пранкера был довольно похож на голос генсека ООН Гутерреша, но тот настолько хорошо не выговаривает слово "Зубровка" (польская водка, - ред.).

Глава МИД Польши Яцек Чапутович подчеркнул, что разговор российского пранкера с Дудой был "дезинформационным действием России", которая имела целью ухудшить отношения Польши с Украиной. Он добавил, что эти действия не достигли успеха и "не подвергли Польшу на какие-либо недоразумения ни с одной страной".

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