Российские пранкеры позвонили Дуде, представились генсеком ООН и спросили, не хочет ли Польша забрать Львов

15 июля, 2020, 18:07

Российские пранкеры разыграли президента Польши, позвонив ему и представившись генсеком ООН

Об этом сообщает Rzecz Pospolita.

Российские пранкеры разыграли президента Польши, позвонив ему и представившись генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Разговор длился около 10 минут.

Во время разговора польский президент рассказывал о ситуации с коронавирусом в Польше. В ответ на вопрос о том, что могло быть основным источником заражений в Польше, он говорит, что это "сложно сказать", но одной из причин "может быть Украина, потому что в Польше много людей из Украины".

Также он объясняет свое отношение к ЛГБТ, уверяя, что уважает всех людей. Кроме того, речь шла о Дональде Туске, который, как отметил Дуда, "не любит его".

В разговоре пранкер отметил, что в Польше "ведется борьба с советскими памятниками", на что Дуда ответил, что это - неправда.

После этого пранкер подчеркнул, что у Дуды есть спор с Путиным по поводу периода Второй мировой войны, подчеркивая, что Россия сделала большой вклад в победу в этой войне. Дуда на это ответил, что он об этом знает, но "Россия также оккупировала Польшу после завершения войны".

Впоследствии пранкер снова перевел тему разговора на Украину, задавая вопрос, не хочет ли Дуда забрать украинские территории, в частности Львов, и что "есть много людей, которые могут это поддержать". На это президент Польши резко ответил: "Нет, потому что это Украина!".

"Об этом в Польше нет никакой дискуссии. Сейчас это часть Украины и все.. Это не является предметом политических дискуссий в Польше, мы об этом не говорим. В Польше нет политических сил, которые высказывают такие предложения", - подчеркнул Дуда.

Президент РП отметил, что у Польши сейчас очень хорошие отношения с Украиной, Варшава поддерживает Киев. На вопрос, как он относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Дуда ответил, что положительно.

Затем запись разговора появилась в Интернете. Инициаторами розыгрыша оказались российские пранкеры Алексей Столяров ("Лексус") и Владимир Кузнецов ("Вован").

Канцелярия Анджея Дуды подтвердила подлинность записи, а сам президент отреагировал сообщением в Twitter.

"Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не мог правильно произнести слово "Зубровка", хотя голос был очень похож", - написал Дуда.

Сейчас в пресс-службе президента выясняют, как предотвратить подобные случаи в будущем.