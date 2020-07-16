Российские пранкеры, которые спрашивали Дуду о Львове, хотели поссорить Польшу с Украиной, - Чапутович

16 июля, 2020, 13:08

Телефонный разговор российского пранкеры Вована, который представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреша с президентом Польши Анджеем Дудой, является "дезинформационным действием России", направленным на то, чтобы ухудшить отношения Польши и Украины

Об этом в эфире Польского радио 16 июля заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Мы оцениваем это как дезинформационные действия России, которые, возможно, имеют целью посеять раздор между Польшей и Украиной. На это указывают вопросы, которые ставились ", - подчеркнул Чапутович.

Глава МИД Польши подчеркнул, что эти действия не преуспели. По его словам, ответы Дуди »не подвергли Польшу на любые недоразумения с одной страной".

"Здесь нельзя что-то закинуть на перспективу внешней политики и содержания разговора", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Чапутович сообщил, что поручил генеральному директору МИД изучить дело и "сделать Служба выводы", если выяснится, что работники польского Постоянного представительства при ООН ненадлежащим образом выполняют служебные обязанности.

"В конце концов видно, что вина лежит на представителе МИД", - констатировал Чапутович.

Он высказал мнение, что нужно детально изучить все процедуры, чтобы такие случаи не могли случиться в будущем.

"Думаю, что это хороший опыт, и мы укрепить нашу бдительность", - констатировал глава польской дипломатии.

Как сообщалось 13 июля пранкер Вован позвонил президенту Дуде и представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреша. Среди прочего в разговоре обсуждались и вопросы об Украине.

Аутентичность разговора подтвердили в канцелярии президента Польши, отметив, что этим вопросом сейчас занимаются польские спецслужбы.

Глава МВД Польши и администрации Мариуш Каминский сообщил, что вину за организацию разговора Дуди с пранкеры несет работник Постоянного представительства Польши при ООН, по запросу канцелярии президента неправильно провел проверку абонента, с которым разговаривал польский лидер.

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Комментируя обнародование разговора с российским пранкеры, Дуда написал в Twitter, что на каком-то этапе он начал что-то подозревать. Он в шутку заметил, что хоть голос пранкеры был довольно подобным голоса генсека ООН Гутерреша, но тот настолько хорошо не выговаривает слово "Зубровка" (польский водка - ред.).

В телефонном разговоре, который длился более 11 минут, пранкер Вован, который представился генсеком ООН, сначала поздравил Дуду с победой в выборах, а позже спросил о состоянии с пандемией коронавируса в Польше. Получив заверения, что в Польше ситуация с пандемией COVID-19 находится под контролем, пранкеры начал спрашивать Дуду об Украине.

Сначала пранкеры подтвердил, что ситуация в Украине относительно пандемии коронавируса является плохой, с чем Дуда целом согласился. Впоследствии пранкеры спросил, что может быть "главным источником коронавируса в Польше"? На это президент Дуда ответил, что сложно однозначно ответить на этот вопрос, добавляя: "Это может быть Украина, поскольку в Польше есть много украинцев".

Пранкеры также спросил, не хочет Дуда забрать украинские территории, в частности Львов, и что "есть много людей, которые могут это поддержать". На это президент Польши резко ответил: "Нет, потому что это Украина!".

"Об этом в Польше нет ни одной дискуссии. Сейчас это часть Украины и все .. Это не является предметом политических дискуссий в Польше, мы об этом не говорим. В Польше нет политических сил, которые выражают такие предложения", - подчеркнул Дуда.

Президент РП отметил, что в Польше сейчас очень хорошие отношения с Украиной, Варшава поддерживает Киев. На вопрос, как он относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Дуда ответил, что положительно.

Ранее российские пранкеры, которые могут действовать в сотрудничестве со спецслужбами России, неоднократно разыгрывали различных иностранных лидеров. В частности, в прошлом году они позвонили президенту Франции Эммануэлю Макрону якобы от имени президента Украины Зеленского, а в 2016 году - президенту Украины Петру Порошенко от имени президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.