Зеленский должен или выполнить обещание, или признать, что он солгал избирателям, - Уколов

8 июля, 2020, 21:06

Политтехнолог Виктор Уколов заявил, что многие избиратели верили обещанию президента Украины Владимира Зеленского, если он увидит, что нарушает закон, то уйдет в отставку

Об этом он заявил в эфире программы Великий эфир Василия Зимы на Еспресо.TV.

По словам Уколова, обещание уйти в случае нарушения закона состоялось за четыре дня до голосования во втором туре.

"Многие избиратели были обнадежены этим обещанием. Потому что они думали: что идет не политик, молодой парень. Он, действительно, если увидит, что он нарушает закон, то возьмет и уйдет в отставку. Ему поверили. Сейчас речь идет о политической, не об юридической. О юридической ответственности может говорить НАПК. Я могу говорить о политической ответственности. Он должен или выполнить свое обещание, в чем я сильно сомневаюсь, или признать, что он сманипулировал. Он солгал избирателям. Это своего рода предвыборное мошенничество для того, чтобы избиратели за него проголосовали ", - сказал политтехнолог.

По его словам Зеленский не собирался изначально выполнять это обещание.

"Когда он пил кофе в Хмельницком - это не было нарушением закона. Это было нарушением правил карантина. Когда он даже показывал бюллетень в первый день, когда голосовал во втором туре - это незначительное административное правонарушение. Но это недекларирование 5,1 млн грн - это серьезное правонарушение закона О предотвращении коррупции. Против президента не может быть возбуждено уголовное дело, потому что он находится под защитой президентской неприкосновенности столько времени, сколько выполняет функции президента. Но все равно политическая ответственность должна быть. Он должен признать, что не собирается выполнять то, что он пообещал ", - отметил Уколов.

7 июля Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вручило два протокола об административном нарушении президенту Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Отметим, после вручения подозрения от НАПК Зеленский внес в декларацию сведения о изменении в имущественном состоянии - он получил доход на сумму 14,47 млн грн от продажи земли и недвижимости

8 июля на сайте президента появилась петиция об отставке с должности Владимира Зеленского , поскольку тот публично пообещал уйти с должности, если нарушит закон.

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