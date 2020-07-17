Депутаты Львовского облсовета начали заседание сессии под стенами Верховной Рады

17 июля, 2020, 11:09

Под стенами Верховной Рады проходит внеочередное выездное заседание сессии Львовского областного совета против принятия законопроекта Максима Бужанского

На сессии зарегистрировалось 44 депутата, кворум собрано, передает "Эспрессо-Запад".

"28 внеочередная сессия Львовского областного совета объявляется открытой", - подчеркнул глава ЛОР Александр Ганущин.

Депутаты исполнили Гимн Украины. Кроме того, минутой молчания почтили павших Героев в российско-украинской войне.

На сессии также присутствовали народные депутаты Николай Княжицкий, Олег Синютка, София Федына, Степан Кубив, Михаил Бондарь, Андрей Парубий, Михаил Цимбалюк. Также присутствовали представители Тернопольского областного совета. Также должны приобщиться представители Ивано-Франковского областного совета.

В начале сессии перед депутатами выступили присутствующие народные депутаты.

"Я уверен, мы победим, с нами правда, с нами Бог", - отметил Андрей Парубий и пошел на заседание Рады, пообещав информировать депутатов о том, что происходит в стенах Рады.

Добавим, 17 июля депутаты проводят выездное заседание под стенами Рады для предотвращения принятия законопроекта Максима Бужанского в последний день перед каникулами парламента.

Напомним, 16 июля депутаты Львовского облсовета сделали коллективное заявление о недопустимости принятия антиукраинского законопроекта Максима Бужанского №2362. В заявлении депутатов облсовета, в частности, отмечается:

"Каждый, кто отдаст голос за этот проект (Бужанского, - Ред.), станет прямым коллаборантом и участником российской гибридной войны против Украины и ее европейского выбора".