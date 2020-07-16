"Защитим язык - защитим Украину!": Под Радой проходит митинг против законопроекта Бужанского

16 июля, 2020, 09:50

Под Верховной Радой 16 июля проходит митинг против законопроекта нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Верховную Раду продолжают приходить люди с разной партийной символикой, в основном это флаги "Европейской солидарности", также "Демократическая сокира" и вообще флаги ЕС, а также флаги Украины. Сейчас здесь находятся не менее двух-три тысячи человек. Они продолжают приходить, люди приносят баннеры, которые люди пишут самостоятельно.

Одна из участниц митинга сказала, что пришла под Раду, чтобы защитить язык, который объединяет, который может быть один в Украине и который должны знать все, кто считает себя украинцем. Этот законопроект Бужанского, по ее мнению, для того, чтобы отвлечь внимание от чего-то более преступного.

Напомним, 17 июня гуманитарный комитет Рады не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.

Разумков поддержал рассмотрение законопроекта Бужанского об отмене изучения предметов на украинском в школах.

Украинцы призвали под Верховную Раду на митинг против законопроекту Бужанского.

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