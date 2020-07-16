"Закрыть языковой вопрос раз и навсегда!" - Львовский облсовет обратился к "слугам" и Зеленскому. ДОКУМЕНТ
Об этом говорится в заявлении Львовского облсовета, передает Еспресо.TV .
"Мы, депутаты Львовского областного совета, глубоко обеспокоены тем, что в Украине происходит антиукраинская провокация и попытка наступления на язык", - говорится в заявлении.
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17 июля депутаты проведут выездное заседание под стенами совета для предотвращения принятия законопроекту Максима Бужанского в последний день перед каникулами парламента.
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В коллективном заявлении депутатов облсовета отмечается:
"Каждый, кто отдаст голос за этот проект (Бужанского, - Ред.), станет прямым коллаборантом и участником российской гибридной войны против Украины и ее европейского выбора".
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Облсовет призвал президента Зеленского предотвратить принятие законопроекта, голову ВР Разумкова - снять вопрос с рассмотрения парламента, а нардепов - голосовать против данной законодательной инициативы.
- Напомним, 17 июня гуманитарный комитет Рады не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.
- Разумков поддержал рассмотрение законопроекта Бужанского об отмене изучения предметов на украинском в школах.
- Украинский призвали под Верховную Раду на митинг против законопроекта Бужанского.
- 16 июля тысячи людей пришли на митинг у здания Верховной Рады , чтобы выразить протест против законопроекту Бужанского.
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