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Espreso.tvОбщество"Закрыть языковой вопрос раз и навсегда!" - Львовский облсовет обратился к "слугам" и Зеленскому. ДОКУМЕНТ

"Закрыть языковой вопрос раз и навсегда!" - Львовский облсовет обратился к "слугам" и Зеленскому. ДОКУМЕНТ


фото: Укрінформ
16 июля депутаты Львовского облсовета сделали коллективное заявление о недопустимости принятия антиукраинского законопроекта Максима Бужанского №2362

Об этом говорится в заявлении Львовского облсовета, передает Еспресо.TV .

"Мы, депутаты Львовского областного совета, глубоко обеспокоены тем, что в Украине происходит антиукраинская провокация и попытка наступления на язык", - говорится в заявлении.

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17 июля депутаты проведут выездное заседание под стенами совета для предотвращения принятия законопроекту Максима Бужанского в последний день перед каникулами парламента.

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В коллективном заявлении депутатов облсовета отмечается:

"Каждый, кто отдаст голос за этот проект (Бужанского, - Ред.), станет прямым коллаборантом и участником российской гибридной войны против Украины и ее европейского выбора".

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Облсовет призвал президента Зеленского предотвратить принятие законопроекта, голову ВР Разумкова - снять вопрос с рассмотрения парламента, а нардепов - голосовать против данной законодательной инициативы.

  • Напомним, 17 июня гуманитарный комитет Рады не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.
  • Разумков поддержал рассмотрение законопроекта Бужанского об отмене изучения предметов на украинском в школах.
  • Украинский призвали под Верховную Раду на митинг против законопроекта Бужанского.
  • 16 июля тысячи людей пришли на митинг у здания Верховной Рады , чтобы выразить протест против законопроекту Бужанского.

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