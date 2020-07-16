В МВФ выразили надежду, что новый глава обеспечит независимость НБУ
16 июля, 2020, 22:37
В МВФ пожелали новому главе НБУ Кириллу Шевченко, чтобы независимость Национального банка была защищена
Об этом говорится в заявлении представителя МВФ Йосты Люнгмана, которое имеет Укринформ.
"Сегодня господин Кирилл Шевченко был утвержден главой Национального банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях. В последние годы эффективное проведение Национальным Банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Сверхважно, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были ограждены и под руководством нового главы", - говорится в заявлении.
- Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ.
- 15 июля президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении главы правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели определит кандидата на главу НБУ .
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