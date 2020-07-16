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Espreso.tvОбществоВ МВФ выразили надежду, что новый глава обеспечит независимость НБУ

В МВФ выразили надежду, что новый глава обеспечит независимость НБУ

В МВФ пожелали новому главе НБУ Кириллу Шевченко, чтобы независимость Национального банка была защищена

Об этом говорится в заявлении представителя МВФ Йосты Люнгмана, которое имеет Укринформ.

"Сегодня господин Кирилл Шевченко был утвержден главой Национального банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях. В последние годы эффективное проведение Национальным Банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Сверхважно, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были ограждены и под руководством нового главы", - говорится в заявлении.

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