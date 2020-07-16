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Espreso.tvЭкономикаУруский задекларировал 7 тыс. грн доходов за прошлый год

Уруский задекларировал 7 тыс. грн доходов за прошлый год

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский задекларировал 7245 грн дохода за 2019 год

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации вицепремьера-министра по вопросам ОПК Олега Уруского за 2019 год.

Согласно данным декларации, общий доход Уруского составили гонорары и другие выплаты от ООО "Акста" в размере 7245 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 151 979 грн доходов.

Кроме того, Уруский указал в декларации $ 50 тыс. Наличных средств.

В декларации отмечается, что Уруский владеет земельным участком (22266 кв. м) в Киевской области, 50% квартиры (93,3 кв. м) в Киеве совместно с женой.

Отмечается, что жена Уруского владеет тремя земельными участками и недостроенным домом в Киевской области.

Кроме того, Уруский владеет автомобилем Audi A7 2016 выпуска, а жена - Peugeot 2008 2014 выпуска.

В декларации также указано, что Уруский владеет 48% компании "Авиационно-космические системы и технологии", 25% компаний "еков технолоджи" и "Юнайтед Гудс энд Фудс", 33% компаний "Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД" и Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЭ), а также 3% компании "НДТЦ РОТОР".

  • Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам отраслей промышленности.
  • Согласно информации на сайте Верховной Рады 13 июля Кабмин отозвал постановление о назначении Уруского вице-премьером по ОПК.
  • Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Кабинет министров сможет снова внести в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вицепремьер - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в случае положительного решения фракции партии "Слуга народа" по этому вопросу.
  • Постановление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам отраслей промышленности отозвали из юридическую ошибку, он остается кандидатом на должность.
  • 14 июля премьер-министр Денис Шмыгаль вдруг подал кандидатуру Олега Уруского на должность вицепремьер-министра, министра по вопросам отраслей промышленности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3208466

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