Рада назначила Уруского вицепремьером

16 июля, 2020, 13:07

Верховная Рада Украины назначила Олега Уруского на должность вицепремьер-министра, министра по вопросам отраслей промышленности

Соответствующее решение ВР приняла 16 июля, передает Эспрессо.TV .

Парламент принял решение о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"За" проголосовали 250 нардепов.

Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении.

Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.

С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Напомним, на прошлой неделе в Верховную Раду было внесено постановление о назначении ексначальника Государственного космического агентства Олега Уруского на должность вицепремьерминистра.

Согласно информации на сайте Верховной Рады 13 июля Кабмин отозвал постановление о назначении Уруского вице-премьером по ОПК.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Кабинет министров сможет снова внести в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вицепремьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в случае положительного решения фракции партии "Слуга народа" по этому вопросу.

Постановление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам отраслей промышленности отозвали, но он остается кандидатом на должность.

14 июля премьер-министр Денис Шмыгаль снова подал кандидатуру Олега Уруского на должность вицепремьер-министра, министра по вопросам отраслей промышленности.

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