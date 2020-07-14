Шмыгаль снова подал в Раду кандидатуру Уруского на должность вице-премьера из ОПК
14 июля, 2020, 13:52
Премьер-министр Денис Шмыгаль второй раз подал кандидатуру Олега Уруского на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам отраслей промышленности
Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.
Постановление внесли 14 июля. Она уже передана в комитет.
Напомним, на прошлой неделе в Верховную Раду было внесено постановление о назначении экс-руководителя Государственного космического агентства Олега Уруского на должность вице-премьер-министра по ОПК.
- Согласно информации на сайте Верховной Рады 13 июля Кабмин отозвал постановление о назначении Уруского вице-премьером по ОПК.
- Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Кабинет министров сможет снова внести в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в случае положительного решения фракции партии "Слуга народа" по этому вопросу.
- Постановление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам отраслей промышленности отозвали из-за юридической ошибки, он остается кандидатом на должность
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