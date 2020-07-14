Шмыгаль снова подал в Раду кандидатуру Уруского на должность вице-премьера из ОПК

14 июля, 2020, 13:52

Премьер-министр Денис Шмыгаль второй раз подал кандидатуру Олега Уруского на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам отраслей промышленности

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Постановление внесли 14 июля. Она уже передана в комитет.

Напомним, на прошлой неделе в Верховную Раду было внесено постановление о назначении экс-руководителя Государственного космического агентства Олега Уруского на должность вице-премьер-министра по ОПК.