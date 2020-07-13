Постановление о назначении Уруского вице-премьером по ОПК отозвали из-за юридической ошибки, - Арахамия

13 июля, 2020, 19:39

Постановление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам отраслей промышленности отозвали из-за юридической ошибки, он остается кандидатом на должность

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам после внеочередного заседания парламента 13 июля, передает Интерфакс-Украина.

"Нет, не отозвали, там просто была юридическая ошибка в представлении, и поэтому его отозвали для того, чтобы исправить ее и нормально пройти процедуру. Он остается (кандидатом на должность вице-премьера - ред.)", - отметил Арахамия.

Напомним, на прошлой неделе в Верховную Раду было внесено постановление о назначении экс-главы Государственного космического агентства Олега Уруского на должность вице-премьер-министра с ОПК.

Согласно информации на сайте Верховной Рады 13 июля Кабмин отозвал постановление о назначении Уруского вице-премьером по ОПК.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Кабинет министров сможет снова внести в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в случае положительного решения фракции партии "Слуга народа" по этому вопросу.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine