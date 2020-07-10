Вице-премьер-министром ОПК может стать экс-глава Госкосмоса, - заместитель председателя "Слуги народа" Кравчук

10 июля, 2020, 13:29

На следующей неделе Верховная Рада может рассмотреть назначение вице-премьер-министра-министра промышленности, кандидат - экс-глава Государственного космического агентства Олег Уруский

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала в Facebook.

"Рассчитываем, что на следующей неделе Верховная Рада на обычном пленарном или внеочередном заседании рассмотрит назначение вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Постановление уже зарегистрировано. Кандидат - Олег Уруский, бывший председатель Государственного космического агентства", - написала Кравчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в правительстве появится вице-премьер по вопросам промышленной политики.

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